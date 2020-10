Wien (www.anleihencheck.de) - Vom Emissionsvolumen am europäischen Primärmarkt in Höhe von EUR 26 Mrd. im Laufe der letzten Woche war das dritte Mal in Folge der Großteil auf Corporate-Papiere (36%) zurückzuführen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gleichzeitig sei dies auch die zweite Woche in Folge gewesen, in der ein Gesamtemissionsvolumen von unter EUR 30 Mrd. verzeichnet worden sei und damit eine generelle Abkühlung der Primärmarkttätigkeit beobachtbar sei. Nichtsdestotrotz seien die Volumina seit Jahresanfang nach wie vor deutlich (+25%) über dem Vorjahresvergleichswert. ...

