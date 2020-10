Die Wiener Börse ist am Montag klar höher in den Handel gestartet. Die nachlassende politische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump dürfte europaweit im Mittelpunkt gestanden haben. So stellte ein Arzt zuletzt eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht. Der heimische Leitindex ATX legte gegen 9.30 Uhr um satte 1,28 Prozent auf 2.127,69 Stellen ...

