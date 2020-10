BERLIN (dpa-AFX) - Aus dem Unions-Wirtschaftsflügel kommt scharfe Kritik am geplanten Homeoffice-Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unions-Bundestagsfraktion, Christian von Stetten (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag: "Da, wo Homeoffice möglich ist, ist es eine Win-win-Situation für beide Seiten. Aber der Arbeitgeber wird auch in Zukunft entscheiden, wo die von ihm bezahlte Arbeitsleistung zu erbringen ist. Die SPD sollte zur Realität zurückkehren und den Bürgerinnen und Bürgern keinen Unsinn erzählen."

Heil will jedem Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr sichern. Wirtschaftsverbände hatten das Vorhaben kritisiert./hoe/DP/mis