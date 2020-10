Corona fordert immer mehr Opfer. Aufgrund der Pandemie will die Kinokette Cineworld britischen Medienberichten zufolge alle ihre Häuser in Großbritannien und Irland vorerst dichtmachen. Die 128 Kinos sollten bereits in dieser Woche geschlossen werden, heißt es. 5.500 Jobs seien in Gefahr. Die Cineworld-Aktie reagiert mit herben Verlusten.Finaler Auslöser für den radikalen Schritt war die erneute Verschiebung des neuen James Bond "No Time to die". Statt noch in diesem Jahr soll der Film nun erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...