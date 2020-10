Düsseldorf (ots) - Mit Andreas Serafin (53) gewinnt die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton einen anerkannten und erfahrenen Experten für die Leitung des zukunftsträchtigen Service-Bereichs "Financial Services".Damit unterstreicht die Gesellschaft ihre Ambitionen, deutliche Akzente in diesem bedeutenden Geschäftsfeld zu setzen und auch durch die internationale Expertise des Grant Thornton Netzwerkes die Entwicklung zu einem relevanten Player zu forcieren.Der zukünftige Partner ist gelernter Bankkaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er besitzt umfangreiche nationale und internationale Berufserfahrung in der Finanzindustrie: So war er unter anderem in leitenden globalen Funktionen für die Credit Suisse und die Deutsche Bank tätig. Außerdem verfügt er sowohl bei einer renommierten mittelständischen nationalen Wirtschaftsprüfungs- als auch einer international Big4-Gesellschaft über Erfahrungen als Partner.Andreas Serafin wird sich mit den Teams in Frankfurt am Main und Düsseldorf darauf fokussieren, deutschlandweit Banken und Finanzdienstleister in Prüfungs- und Beratungsthemen zu unterstützen und dabei auch die globale Expertise des internationalen Netzwerkes von Grant Thornton einbringen.Dazu gehört auch die Platzierung eines - um größere und komplexere Abschlussprüfungen bei Banken und Finanzdienstleistern erweiterten - Dienstleistungsangebots an Deutschlands zentralem Finanzplatz."Warth und Klein Grant Thornton steht für die Verknüpfung von unternehmerischer Verlässlichkeit und Kundennähe im Sinne eines traditionell familienorientiert aufgestellten Unternehmens", so Serafin und weiter, "in Verbindung mit der internationalen Stärke des globalen Financial Services-Netzwerks von Grant Thornton werden wir unsere Kunden ganzheitlich beraten und umfassend unterstützen."Mit der Umsetzung dieses auf Kundennähe und globaler Expertise ausgerichteten Ansatzes, wollen wir die vorhandenen Kapazitäten in den Bereichen Beratung und Abschlussprüfung zukünftig auch am Standort Frankfurt deutlich verstärken", ergänzt Marc A. Sahner, Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Audit & Assurance von Warth & Klein Grant Thornton.Financial Services sind damit ein wichtiger Baustein der Warth & Klein Grant Thornton Wachstumsstrategie 2025. Mit den vorgesehenen personellen Verstärkungen setzt die Gesellschaft auch ein deutliches Zeichen zur Steigerung von Sichtbarkeit und Branchenexpertise in der Metropolregion FrankfurtRheinMain.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit über 56.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in rund 140 Ländern.In Deutschland betreuen mittlerweile über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an elf Standorten neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Traditionelle Arbeitsschwerpunkte der Gruppe sind Audit & Assurance, Tax, Business Process Solutions, Advisory, Legal sowie Private Finance.Pressekontakt:Karl-Heinz HeuserTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/4724885