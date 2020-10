DJ Ökostromverband fordert mehr Investitionen in Wärmewende

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat deutlich mehr Anstrengungen für den klimafreundlichen Umbau im Wärmemarkt gefordert. In diesem Bereich stagniere der Erneuerbaren-Ausbau "seit Jahren", obwohl der Sektor "ganz wesentliche, bislang noch nicht genutzte Potenziale" biete, heißt es in einem Positionspapier des Verbandes. Vorgeschlagen werden neben stärkeren Förderanreizen auch mehr Verbote, etwa eine Ausweitung der Betriebsverbots für über 30 Jahre alte Öl- und Gasheizkessel auch auf Kohlekessel.

Nötig sei ein deutlich ambitionierterer Ökostromausbau als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ihn in der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bislang vorsehe. Auch sollte der Strompreis noch stärker sinken als von der Regierung geplant, um strombasierte Wärme konkurrenzfähig zu machen. Bei Gebäuden macht sich der BEE für eine Erneuerbaren-Nutzungspflicht stark. Ähnliches hatte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gefordert. Der CSU-Politiker hat eine Solaranlagenpflicht für Neubauten ins Spiel gebracht. Der Ökostromverband setzt aber eher auf eine Anhebung der Erneuerbaren-Mindestanteile.

Der Verband kritisiert ferner, dass für den klimafreundlichen Umbau von kohlegefeuerten Heizkraftwerken vor allem Gas gefördert wird: Stattdessen sollte auch Wärme aus Biomasse wie Holz oder Biogas über den bestehenden Wärmebonus gefördert werden. Auch für bestimmte Großwärmepumpen fordert der Verband bessere Konditionen.

Für den künftigen CO2-Preis auf Heiz- und Kraftstoffe regt der BEE schließlich ab 2027 statt einer Preisobergrenze einen Mindestpreis an. Der Wärmesektor ist mit rund 55 Prozent Anteil am Endenergiebedarf der energieintensivste Anwendungsbereich. Aufgrund des hohen Anteils an fossilen Brennstoffen werden hier etwa 385 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt.

