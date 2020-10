DJ Deutscher Sentix-Konjunkturindex steigt weiter

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optimismus von Investoren für die deutsche Konjunktur hat im Oktober trotz leicht rückläufiger Erwartungen zum sechsten Mal in Folge zugenommen. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindikator stieg auf plus 1,4 (September: minus 0,1) und notierte damit erstmals seit Februar im positiven Bereich. Der Subindex der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 19,3 (minus 22,8) Punkte, während der Subindex der Erwartungen auf plus 24,5 (plus 25,5) Punkte sank.

"Geringere Gefahren eines Lockdowns sorgen für Zuversicht", kommentiert Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy die Daten. Die Konjunkturindizes für Deutschland entwickelten sich positiver als die Werte für Euroland.

Dessen Sentix-Konjunkturindex ging auf minus 8,3 (minus 8,0) Punkte zurück, wobei der Lageindex auf minus 32,0 (minus 33,0) anzog und der Erwartungsindex auf plus 18,8 (plus 20,8) Punkte nachgab. "Ein nennenswertes Gefahrenelement ergibt sich hieraus bislang nicht", konstatiert Hussy. Die seit Monaten andauernde Seitwärtsentwicklung bei den Erwartungswerten sei als klares Votum der Investoren zu sehen, dass sich ausgehend von einer Erholung der aktuellen Lage die Aussichten weiterhin positiv gestalteten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.