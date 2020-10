Berlin (ots) - Huseyn Abdullayev wurde im Jahre 2013 als politisch Verfolgter in Deutschland anerkannt. Im April 2018, als er sich in Istanbul aufhielt, wurde er verhaftet und binnen 24 Stunden in seine Heimat Aserbaidschan abgeschoben - eine regelrechte Entführung. Er sitzt inzwischen seit bald 2 ½ Jahre in Haft, verurteilt aufgrund unhaltbarer politisch motivierter Vorwürfe.Nun hat die "Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen gegen willkürliche Inhaftierungen (UNWGAD)" die Illegalität der Verhaftung und der Inhaftierung von Huseyn Abdullayev festgestellt und seine sofortige Freilassung gefordert.Über diese UN-Entscheidung, über die Hintergründe zum Schicksal von Huseyn Abdullayev und die Hoffnung, ihn aus dem Gefängnis in Aserbaidschan zu bekommen, möchte die Familie Adbullayev Medienvertreterinnen und -vertreter auf einer Pressekonferenz informieren:Mittwoch, 7. Oktober 2020, 11:30 UhrHaus der Bundespressekonferenz, Atrium III & IVSchiffbauerdamm 40, 10117 Berlinund per Live-Stream aufwww.freehuseyn.org (http://www.freehuseyn.org)Redner*innen:- Narmin Ibadova, Nichte des Inhaftierten- Jared Genser, Menschenrechtsanwalt- Marc Comina, Moderation Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ist die Teilnehmer*innen-Zahl begrenzt. Wir bitten daher um Anmeldung unter info@freehuseyn.org (mailto:info@freehuseyn.org).Unter dieser Emailadresse bitte auch für die Live-Stream registrieren.Individuelle O-Ton-Interviews sind nach der Konferenz möglich.Pressekontakt:Marc CominaTel: +41 79 128 34 95marc@clpr.chOriginal-Content von: Comina Luvisotto SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125075/4724910