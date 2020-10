Apple hat mit der Einführung von Widgets eine neuen Trend unter iPhone-Nutzern erschaffen. Das hat sich jetzt ein Designer zunutze gemacht und ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Android-Nutzer kannten diesen Luxus schon länger. Mit der Einführung von iOS 14 kamen auch iPhone-Besitzer in den Genuss der freien Gestaltung ihres Homescreens. Dazu gehören neben Wallpapern und Widgets auch eigene App-Icons. Ein Designer, der unter dem Namen Traf bekannt ist, hat in einer Woche mehr als 100.000 US-Dollar verdient, nachdem er einen Tweet veröffentlicht hat, in dem er seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...