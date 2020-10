Stockholm - Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

