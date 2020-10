Steigende Corona-Infektionszahlen, ein womöglich ungeordneter Brexit und US-Wahlen, die es in sich haben: Dies sind nur einige Zutaten, die für einen stürmischen Herbst an den Aktienmärkten gut sein könnten.Die volatile Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten dürfte nach Meinung von Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank zunächst anhalten. Vor den anstehenden Zahlen für das dritte Quartal gebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...