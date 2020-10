DJ DIHK erwartet weniger Unternehmensgründungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Hälfte der deutschen Industrie- und Handelskammern (51 Prozent) rechnet in diesem Jahr mit weniger Unternehmensgründungen. Nur 8 Prozent erwarten mehr Neugründungen als 2019, wie aus einer DIHK-Umfrage unter 350 Gründungsexperten des Verbands hervorgeht. "Die Corona-Pandemie bedeutet einen Rückschlag für das Unternehmertum in Deutschland - und führt voraussichtlich zu weniger Start-ups und Unternehmensgründungen", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Die Entwicklung sei "bedenklich".

Demnach ist auch die Nachfrage nach Beratungsgesprächen bei den IHK gesunken oder stark gesunken (51 Prozent). Nur 17 Prozent der Befragten verzeichneten einen Anstieg. Ursache seien die Stilllegungen oder Einschränkungen der geschäftlichen Aktivitäten und der Nachfragerückgänge im Gastgewerbe, Tourismus, Verkehr und anderen Dienstleistungsbranchen. Hingegen war das vergangene Jahr durchaus vielversprechend - erstmals seit neun Jahren berichteten die Industrie- und Handelskammern von einem Plus bei den Gesprächen mit Gründungsinteressierten.

Um an dieses Geschehen anzuknüpfen, wünschen sich 70 Prozent der Start-ups einen weiteren Abbau von Bürokratie. Dazu gehört die konsequente Nutzung der Digitalisierung, um Meldungen und Genehmigungen gebündelt und rasch erledigen zu können - Daten sollten künftig nur einmal und in praxisnaher Form abgefragt werden. Zudem fordern die Unternehmen eine Stärkung des Eigenkapitals und einen besseren Zugang zu Beteiligungskapital. "Der Zwei-Milliarden-Fonds des Bundes für innovative Start-ups sollte deshalb in allen Bundesländern für Gründerinnen und Gründern verfügbar sein", erklärte DIHK-Präsident Schweitzer.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 05:30 ET (09:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.