Derzeit arbeiten die zuständigen Ministerien an einer Verordnung, die eine Pflicht zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf Neubauten vorsieht. Solar- und Umweltverbände fordern, dass das Gesetzesvorhaben noch in diesem Jahr abgeschlossen werden muss und die Photovoltaik-Pflicht so bereits ab dem kommenden Jahr für gewerbliche Neubauten und im Jahr danach für private Eigenheime gelten kann.Kurz vor der Sommerpause kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CDU) die Ausarbeitung einer Photovoltaik-Pflicht für Neubauten in dem Freistaat an. Das Landeswirtschaftsministerium bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...