Wien (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Lagarde gab in der abgelaufenen Woche ein wenig Einblick in die Themenstellungen der laufenden Überprüfung der geldpolitischen Strategie, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ihre Ausführungen würden darauf hinweisen, dass die Definition von Preisstabilität etwas abgeändert, dabei aber nicht gänzlich verändert werde. Statt unter aber nahe bei 2% p.a. solle die zukünftige Zielsetzung einfacher und betont symmetrisch formuliert werden (z.B. rund 2% p.a.). Zudem könnte ein rückwärtsgewandtes Element enthalten sein. Gemeint sei damit, dass nach längeren Phasen einer Unterschreitung des Inflationsziels für eine gewisse Zeit eine erhöhte Teuerungsrate angestrebt werden solle. ...

