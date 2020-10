Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Pipeline im Bereich der gedeckten Papiere und der SSAs hat einiges zu bieten, wohl allerdings erst im Verlauf der Woche, so die Analysten der Helaba.Nach wie vor warte der Markt auf die Schwäbisch Hall und Sumitomo Mitsui komme mit einem 7-jährigen Covered Bond. Ebenso stünden das Land NRW und die EFSF in den Startlöchern. Bei Themen-Bonds sei die japanische Entwicklungsbank (DBJ) zu nennen. Iccrea Banca komme mit einer Senior-Preferred-Anleihe, ein Marktdebüt. Die SURE-Emissionen würden teilweise als Social Bonds begeben, ein Investor Call dazu finde am Mittwoch statt. Mit einem 40-jährigen Green Bond und einer 10-jährigen Benchmark wolle demnächst die Societé du Grand Paris an den Markt kommen. ...

