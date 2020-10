Die Öl- und Heizölpreise können sich stabilisieren und sind fester in die neue Woche gestartet. Rohöl (Brent) kostet am Montagvormittag wieder knapp über 40 Dollar je Barrel, nachdem der Kurs am Freitag auf unter 39 Dollar abgerutscht war, was dem tiefsten Stand seit Mitte Juni entsprach. Heizöl in der DACH-Region wird mit einem Plus von durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter etwas teurer. ...

