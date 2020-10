Der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) geht es nicht eigentlich nicht schlecht, aber die hohe Schuldenlast drückt - und jetzt könnt esich alles ändern. Denn K+S findet möglicherwiese für 3,2 Mrd. USD in Stone Canyon Industries Holdings LLC einen Käufer der Operativen Einheit Americas. Auch wenn die Verträge noch nicht unterzeichnet sind und es daher keine Sicherheit gibt, dass eine finale Einigung erzielt und verkündet werden kann, reicht es dem Aktienmarkt bereits für ein Kursfeuerwerk. Bewegung in einer Aktie die vor sich hindümpelte, seit Ende Januar ein Kursziel von 4,20 EUR von der Bank of America ...

Den vollständigen Artikel lesen ...