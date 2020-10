Was Containment-Anlagen in der Pharmaproduktion leisten müssen, lässt sich mit dem Alltagsverstand nur schwer fassen. Das liegt daran, dass sich im täglichen Leben praktisch nichts in vergleichbaren Größendimensionen abspielt. Würde man beispielsweise einen handelsüblichen Zuckerwürfel zu Pulver zerreiben und ihn gleichmäßig in der Hamburger Elbphilharmonie verstreuen, entstünde eine Raumluftkonzentration von 5,5 µg/m3. Das ist ein Wert, der in der pharmazeutischen Produktion täglich eingehalten wird. High-Containment-Anlagen müssen sogar Werte von unter 1?µg/m3 erreichen.

Hochaktiver Wachstumsmarkt

Dass effizientes Containment für Pharmaunternehmer immer wichtiger wird, zeigt ein Blick auf aktuelle Marktentwicklungen: Laut Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Markets and Markets beträgt das jährliche Marktvolumen für sogenannte HPAPIs (Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients) derzeit etwa 18 Mrd. US-Dollar. Im Jahr 2023 werden es voraussichtlich bereits 27 Mrd. sein. Schon heute werden mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Substanzen als potent eingestuft, jeder vierte in Entwicklung befindliche Wirkstoff gilt als hochpotent. Kein anderes Marktsegment wächst so schnell wie HPAPIs.

Dieses Wachstum ist Ausdruck eines globalen Strukturwandels, der sich seit einigen Jahren in der Pharmabranche vollzieht. Auslaufende Patente sorgen zunehmend dafür, dass sich die pharmazeutische Massenproduktion von Europa nach Asien verlagert. Da auch zahlreiche Medikamente mit hochwirksamen Substanzen den Patentschutz verlieren, erschließen Generikahersteller den HPAPI-Markt.

Im Gegenzug konzentrieren sich Pharmahersteller aus Industrieländern verstärkt auf teure Spezialmedikamente für die boomende Individualmedizin. Im Zen-trum dieser Entwicklung steht die steigende Nachfrage nach Onkologie-Medikamenten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Bedienerschutz und die Vermeidung von Kreuzkontaminationen durch ein lückenloses Containment werden daher für alle Arzneimittelhersteller zum Kernthema.

Um beim Containment Umweltschutz, Bedienersicherheit und Produktqualität auf eine zuverlässige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...