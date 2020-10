Bislang vor allem in Branchen wie Automotive oder Medizintechnik etabliert, nutzt die Framas Gruppe künftig die Vorzüge des Mehrkomponentenspritzgießens auch im angestammten Segment der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungskomponenten für Sport-, Funktions- und Modeschuhe. Dazu hat das auch in China, Hongkong, Indonesien, Südkorea, in den USA und in Vietnam vertretene Unternehmen an seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...