Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Einstellung deutscher Unternehmen zur künstlichen Intelligenz ist von großen Erwartungen und gleichzeitig von Unsicherheit gekennzeichnet, die den Ruf nach gesetzlicher Regulierung lautwerden lässt. Auf der einen Seite erhoffen sich laut einer neuen Umfrage Unternehmen durch die Nutzung der Technologie entscheidende Wettbewerbsvorteile. Allerdings fordern neun von zehn Unternehmen auch gesetzliche Regelungen, um Haftungsfragen zu klären, so das Ergebnis einer repräsentativen Studie zum Einsatz künstlicher Intelligenz, für die im Auftrag des TÜV-Verbands 500 Unternehmen ab 50 Mitarbeiter befragt wurden.

"Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung mit enormen Chancen, die aber einen gesetzlichen Rahmen braucht", sagte Dirk Stenkamp, Präsident des TÜV-Verbands (VdTÜV), am Montag bei Vorstellung der Studienergebnisse. "KI-Anwendungen sollten bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, wenn bei ihrer Nutzung die Gesundheit von Menschen oder ihre elementaren Grundrechte wie Privatsphäre oder Gleichberechtigung in Gefahr sind."

Bislang nur wenig Nutzung von KI

Nur jedes zehnte Unternehmen setzt bislang Anwendungen der künstlichen Intelligenz ein. Weitere 4 Prozent planen die Nutzung und 15 Prozent diskutieren darüber. Als Hemmnisse für eine stärkere Nutzung nennen die Befragten neben fehlenden Anwendungen (50 Prozent) unter anderem rechtliche Unsicherheiten (42 Prozent), Sorge vor Datenschutzproblemen (41 Prozent), einen Mangel an Know-how bzw. Fachkräften (41 Prozent) oder auch Sicherheitsbedenken (27 Prozent).

Insgesamt erwarten die Unternehmen starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. So sind 77 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich Jobprofile und berufliche Tätigkeiten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz stark verändern werden. Vier von fünf Befragten (80 Prozent) erwarten, dass KI-Systeme die meisten Routineaufgaben übernehmen werden.

Gleichzeitig glauben fast ebenso viele (78 Prozent), dass KI-Anwendungen den Menschen in der Regel nicht ersetzen, sondern ihn unterstützen werden. "Fast alle Unternehmen sind der Meinung, dass die Beschäftigten lernen müssen, mit KI-Anwendungen umzugehen", sagte Stenkamp. "Entsprechend groß ist der Weiterbildungsbedarf."

Ruf nach unabhängiger Prüfung der künstlichen Intelligenz

Laut Umfrage sprechen sich 85 Prozent der Unternehmen für eine neutrale, Hersteller unabhängige Prüfung von KI aus, so Stenkamp.

Der Ruf nach Regulierung von 90 Prozent der Unternehmen kam für Stenkamp überraschend. Denn wenn man Unternehmen beim Einsatz der künstlichen Intelligenz stärker reguliere, werde dies "den Fortschritt in der Nutzung und Verbreitung von KI deutlich" einbremsen. Üblicherweise sei die Nutzung von vielen Daten wichtig für den Erfolg von KI.

Allerdings hält Stenkamp eine Selbstverpflichtung von Unternehmen beim Thema KI nicht für ausreichend. Zwar sei es sehr lobenswert, wenn sich Unternehmen im Rahmen einer Charta auf bestimmte beispielsweise ethische Kriterien verpflichten sollten. "Ich glaube aber, es ist dennoch erforderlich, dass wir hier über Regulierung sprechen und auch Regulierung gezielt nach vorne entwickeln, weil wir haben natürlich hier einen freien Markt", so Stenkamp.

Besonders beim automatisierten Fahren sei das ein Thema. "Jeder von uns möchte sich einfach sicher fühlen, wenn er zukünftig automatisiert gefahren wird. Hier alleine auf eine Selbstverpflichtung von Unternehmen zu setzen halte ich in dem Fall beispielsweise für einen zu gefährlichen Ansatz."

Der TÜV-Verband empfiehlt unter anderem, dass der Gesetzgeber europäische Rechtsrahmen KI-tauglich machen soll. So sollte er grundlegende Anforderungen an KI-gestützte Anwendungen in Bezug auf Kriterien wie körperliche Unversehrtheit, Gleichberechtigung, Privatsphäre oder IT-Sicherheit sowohl übergreifend als auch sektorspezifisch formulieren. Auch sollten KI-Systeme nach Risikoklassen regulieren. Denn eine E-Mail-Spam-Erkennung sollte andere KI-Anforderungen zu erfüllen haben als ein autonomes Fahrzeug.

Außerdem sollte es unabhängige Prüfungen bei sicherheitsrelevanter KI geben, um sicher zu stellen, dass KI-Anwendungen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und in der Nutzung sicher sind, so der TÜV-Verband.

