DJ Deutscher Automarkt erholt sich im September - SUVs gefragt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt hat sich im September von den massiven Einbrüchen in den Vormonaten etwas erholt und dabei von einer starken Nachfrage nach SUVs profitiert. Die Pkw-Neuzulassungen stiegen vergangenen Monat um 8,4 Prozent auf 265.227 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Besonders stark sei die Nachfrage von Privaten mit einem Zuwachs von gut 18 Prozent gewesen, während die gewerblichen Zulassungen um 3,5 Prozent kletterten. Bezogen auf die ersten neun Monate des Jahres liegen die Neuzulassungen mit einem Minus von 25,5 Prozent aber weiter deutlich unter dem Vorjahreszeitraum.

Bei den deutschen Marken konnte Audi im September mit +42,4 Prozent einen zweistelligen Zuwachs in der Neuzulassungsstatistik verzeichnen. Eine einstellige Steigerung wiesen den weiteren Angaben zufolge die Marken Mini (+4,7 Prozent), BMW und Mercedes (jeweils +1,9 Prozent) sowie VW (+1,6 Prozent) aus. Besondere Rückgänge zeigten sich bei Opel (-27,6 Prozent) und Porsche (-19,7 Prozent). Den größten Anteil an den Neuzulassungen beanspruchte die Marke VW, wo die Zulassungen um 1,6 Prozent stiegen, so das KBA. Bei den Importmarken erzielte der Elektroautobauer Tesla ein deutliches Plus von knapp 83 Prozent.

Mit einem Anteil von 21,2 Prozent waren die meisten Neuwagen dem Segment SUVs zuzuordnen (+9,7 Prozent), so das KBA weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 06:04 ET (10:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.