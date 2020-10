Hamburg (ots) - Apps, die an die Medikamenteneinnahme erinnern? Gibt es schon. Künstliche Intelligenzen, die Diagnosen stellen? Sind bereits programmiert. Die Zukunft der Medizin hat längst begonnen. Dass unser Gesundheitswesen immer patientenzentrierter wird, ist vor allem digitalen Innovationen zu verdanken.Doch da geht noch viel mehr, vor allem in den Bereichen Big Data, digitale Therapeutik und Patienten-Journey. Aber auch in den Bereichen Beauty, individualisierte Ernährung, Arthrose-Therapien oder Nahrungsergänzungsmitteln hat sich so einiges getan.Führende Experten der unterschiedlichsten Bereichen haben jeweils 20 Minuten ihre Innovationen auf den DocDays2020 präsentiert. Auf dem neuen Youtube-Channel von MIT-SCHMIDT Kommunikation finden Interessierte nun sämtliche Vorträge in HD-Qualität zum Streamen.1. Bewegung mit Zukunft - Smarte Schmerztherapie bei Arthrosehttps://www.youtube.com/watch?v=JQqaZZhxEa4&t=636s2. 20.000 Sit-Ups in 30 Minuten? Die innovative HIFEM-Methode (High Intensity Focused Electro Magnetic) macht es möglichhttps://www.youtube.com/watch?v=FE1reasP8Cc&t=26s3. Schonende Verfahren der Eigenfettbehandlung in der interdisziplinären Praxis. Wie Plastische Chirurgen und Orthopäden Hand in Hand arbeitenhttps://www.youtube.com/watch?v=2yDwu0cxjII&t=86s4. Die revolutionäre Functional Sleepwear, entwickelt auf Basis schlafwissenschaftlicher Erkenntnissehttps://www.youtube.com/watch?v=HmopaMMcsFU&t=17s5. Biomarker und Performance: Wie personalisierte Ernährung die Gesundheit und Leistungsfähigkeit steigert. Das innovative und hocherfolgreiche Start-Up CERASCREEN gibt Einblicke.https://www.youtube.com/watch?v=xM39Prk7WtQ&t=30s6. Liposome-Revolution in Sachen Bioverfügbarkeit - Die Zukunft der Nahrungsergänzungsmittel?https://www.youtube.com/watch?v=lMRNUTGHEDg&t=20s7. Ist KI die Lösung auf unsere medizinischen Probleme? Studienvorstellung: Wo steht Deutschland?https://www.youtube.com/watch?v=7vKRIsnve6g&t=253s8. E-Mental-Health mit Virtual Reality-IVP, der führende Anbieter im Bereich der Psychversorgung, stellt sein E-Mental-Health- Programm Novego vorhttps://www.youtube.com/watch?v=dLTPld72mpY&t=36sAPTISSEN: Bewegung mit Zukunft - Smarte Schmerztherapie bei Arthrose (Priv.-Doz. Dr. med. habil. Dominik Pförringer)Der Münchener Unfallchirurg Priv.-Doz. Dr. med habil. Dominik Pförringer stellte die neue Methode zur Behandlung Arthrose vor. Das Präparat Synolis der Firma Aptissen, eine Hyaluronsäure-Sorbitol-Kombination, verspricht Linderung von Beschwerden bis zu einem halben Jahr. Viele Patienten berichten von einer Verbesserung der Lebensqualität innerhalb weniger Tage. Für den Extra-Kick Kollagen bietet Cartylis außerdem ein Präparat zum Trinken, das als Nahrungsergänzung für den täglichen Verzehr gedacht ist und die natürlichen Funktion von Knochen und Knorpel unterstützen soll.www.synolis.com (http://www.synolis.com)www.cartylis.com (http://www.cartylis.com)EMSCULPT: 20.000 Sit-Ups in 30 Minuten? Die innovative HIFEM-Methode (High Intensity Focused Electro Magnetic) macht es möglich (Holger Fuchs, Inhaber und Ärztlicher Direktor, Klinik Pöseldorf im Interview mit Ralf Bauer)Bizeps, Trizeps, Beine, Po und Bauch stärken, kurz bevor man zum Job fährt. Die innovative HIFEM-Technologie von EMSCULPT macht dies in nur 30 Minuten möglich. Hochintensive elektromagnetische Impulse werden ausgesendet, die supramaximale Kontraktionen im behandelten Areal auslösen. Die Behandlung erfolgt ausschließlich durch geschultes medizinisches Fachpersonal. Das endgültige Ergebnis kann man ca. 6 bis 8 Wochen nach der Behandlung sehen.www.btlaesthetics.com/de (http://www.btlaesthetics.com/de)www.klinik-poeseldorf.de (http://www.klinik-poeseldorf.de)HANSEATICUM: Schonende Verfahren der Eigenfettbehandlung in der interdisziplinären Praxis. Wie Plastische Chirurgen und Orthopäden Hand in Hand arbeiten (Dr. Cornelius Grüber, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie & Andreas Westenhoff, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie)In der einzigen Klinik in Norddeutschland, die Plastisch-Ästhetische Chirurgie und Orthopädie unter einem Dach verbindet, arbeiten Dr. Grüber und Andreas Westendorf eng zusammen. Dabei unterstützt ein Gerät sie maßgeblich: Der BODY-JET ® EVO der Firma HumanMed (www.humanmed.com (http://www.humanmed.com)).Das body-jet® evo ist eine moderne, revolutionäre Art der Fettabsaugung. Die sogenannte WAL-Methode arbeitet mit der Kraft des Wasserstrahls und löst die Fettzellen vom Gewebe, ohne sie dabei zu beschädigen. Damit kann Eigenfett gewonnen werden, das sich optimal für die Re-Injektion in die unterschiedlichsten Bereiche eignet. Hierbei hat das interdisziplinäre Hanseaticum fantastische Ergebnisse bei Gelenkarthrosen erzielt, die mit Eigenfett versorgt werden.www.hanseaticum.de (http://www.hanseaticum.de)www.humanmed.de (http://www.humanmed.de)DAGSMEJAN: Die revolutionäre Functional Sleepwear, entwickelt auf Basis schlafwissenschaftlicher Erkenntnisse (Andreas Lenzhofer, Geschäftsführer Dagsmejan)Das schwedisch-schweizerische Unternehmen Dagsmejan revolutioniert den Markt mit Functional Sleepwear. Allen Produktlinien basieren auf feinsten Naturfasern, die ultra-leicht sind und für höchsten Schlafkomfort sorgen. Besonders großer Wert wird außerdem auf nachhaltige Produktionsmethoden gelegt. Auch die Herstellung findet ausschließlich in Europa statt. Die Naturfasern, wie z.B. Lyocell aus Eukalyptus, schmeicheln der Haut. Sie sind atmungsaktiv, Temperatur regulierend und sehen auch noch trendy aus. Dank Dagsmejan führt Schlaf endlich wieder zur Erholung.Weitere Informationen über Dagsmejan können auf www.dagsmejan.de (http://www.dagsmejan.de) gefunden werden (oder über info@dagsmejan.com (mailto:info@dagsmejan.com)). Oder folgen Sie @dagsmejan_sleepwear auf Instagram, @dagsmejan auf Facebook und @DagsmejanSleep auf Twitter.www.dagsmejan.de (http://www.dagsmejan.de)CERASCREEN: Biomarker und Performance: Wie personalisierte Ernährung die Gesundheit und Leistungsfähigkeit steigert. Das innovative und hocherfolgreiche Start-Up Cerascreen gibt Einblicke (Olaf Schneider, Geschäftsführer Cerascreen)Olaf Schneider erspart uns mit seinem Unternehmen Cerascreen sinnlos verbachte Zeit in Wartezimmern. Seine medizinischen Selbsttest-Kits sind schnell und einfach Zuhause durchzuführen. Ganz einfach werden Speichel, Urin oder Blutprobe entnommen und diese dann ins Fachlabor geschickt. Nach zwei bis drei Tagen hat man das Testergebnis auf dem Smartphone oder auf dem PC. Cerascreen bietet ein Test-Potpourri von großer Auswahl an: Allergietests, Vitamintests, Hormontests, Unverträglichkeitstests und Gentests. Inzwischen gibt es sogar einen Corona- und Corona-Antikörper-Test von Cerascreen.www.cerascreen.de (http://www.cerascreen.de)PLANTACORP: Liposome-Revolution in Sachen Bioverfügbarkeit - Die Zukunft der Nahrungsergänzungsmittel? (Jan Braband, Geschäftsführer PlantaCorp)Es gibt viele Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, aber sowas gab es bisher noch nicht: Jan Braband und sein Team haben liposomale Formulierungen entwickelt. Wie bitte? Das Prinzip basiert auf Fetten, denn diese erleichtern dem Körper als Trägerstoff die Aufnahme von Mineralstoffen, Vitaminen oder Aminosäuren. Das Ergebnis bedeutet eine verbesserte Verwertung der zugeführten Nahrungsergänzungsmittel.www.plantacorp.com (http://www.plantacorp.com)DATAREVENUE: Ist KI die Lösung auf unsere medizinischen Probleme? Studienvorstellung: Wo steht Deutschland? (Markus Schmitt,Founder Head & Data Science, DataRevenue)Künstliche Intelligenz in der Medizin - Markus Schmitt liebt es schwierige Probleme anzupacken. Risiken minimieren, Fehler ausweichen und das Budget im Blick haben: Das sind Markus Schmitts Ziele, wenn es um maschinelles Lernen geht. Mit seinem Team bietet er Unternehmen passgenaue Lösungen. Dank ihm, kommen neue Medikamente schneller auf den Markt, können Studien leichter erstellt und seltene Krankheiten besser diagnostiziert werden - alles mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und digitalen Lösungen.www.datarevenue.com (http://www.datarevenue.com)NOVEGO: E-Mental-Health mit Virtual Reality-IVP, der führende Anbieter im Bereich der Psychversorgung, stellt sein E-Mental-Health- Programm Novego vor (Berit Adams, CMO, IVPNetworks GmbH)Digital Help: Das Novego vom Marktführer IVP soll die Versorgungslücken in der Behandlung psychischer Erkrankungen wie Burnout, Depression und Angstzuständen schließen. Denn zwischen Diagnose und Therapieplatz liegen oft Monate. Novego bietet Menschen mit Depressionen, Angstzuständen oder Burnout schnelle Hilfe, deren Kosten zumeist auch von den Krankenkassen der Betroffenen übernommen werden. Auch zur Prävention eignen sich die Programme: Novego RELAX entführt mit Hilfe einer VR-Brille in eine persönlich gewählte "Wohlfühl-Oase", die hilft, neue Kraft für den Alltag zu schöpfen.www.novego.de (http://www.novego.de)