Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Folge der Nachricht, dass der US-Präsident positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, nahm die Risikoaversion in einer ersten Marktreaktion wieder deutlich zu, so die Analysten der Helaba.Der ITRAXX Senior Financial sei in der Folge bis auf 78,45 geklettert. Am Vortag habe das Tagestief noch bei 75,44 gelegen. Insgesamt befinde sich das Barometer aber weiterhin in einer Seitwärtsphase. Häufig erstrecke sich eine solche über zehn Tage, bevor die ursprüngliche Bewegungsrichtung, in diesem Fall nach oben, wieder aufgenommen werde. Insofern könnte die heutige Tagesentwicklung (am Freitag sei der 10te Tag gewesen) Aufschluss über die weitere Tendenz liefern. Grundsätzlich hätten Bewegungen eine höhere Wahrscheinlichkeit sich fortzusetzen, als sich umzukehren. ...

