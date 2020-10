In Ergänzung zur eigenen EQ-Familie an Elektrofahrzeugen bietet Mercedes-Benz in Zukunft auch eine Lösung für die letzte Meile an: Den Mercedes-Benz eScooter. Dem Autobauer zufolge sei der Roller vor allem auf Langlebigkeit ausgelegt worden - eine Laufleistung von mehr als 5.000 Kilometern soll erreicht werden. Dank des genutzten Faltmechanismus soll es problemlos möglich sein, das Kleinstgefährt im Kofferraum des Fahrzeugs oder im öffentlichen Nahverkehr zu transportieren. Entwickelt wurde der ...

