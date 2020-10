DJ Versicherungsbranche kritisiert geplante Neuregelung zum Steuerrecht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Verbände der Versicherungswirtschaft haben bei einer Anhörung im Bundestag heftige Kritik an einer von der Bundesregierung geplanten Modernisierung des Versicherungssteuerrechts geübt. Neben den Verbänden zeigten sich bei der Anhörung im Finanzausschuss aber auch Vertreter der Union irritiert über die entsprechenden Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Kernpunkt der Kritik ist eine in dem Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der Steuerpflicht für bestimmte Arten von Versicherungen.

Der Gesetzentwurf bleibe "leider deutlich hinter seiner Zielsetzung zurück", erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Statt größerer Rechtsklarheit ergäben sich "neue Rechtsunsicherheiten, neue Prüf- und Dokumentationspflichten in erheblichem Umfang sowie massiver Anpassungsbedarf bei den Verwaltungsprozessen für die Versicherungsunternehmen". Die grundsätzliche Einbeziehung der Lebens- und Krankenversicherung in die Versicherungssteuer führe zu einem massiven bürokratischen Mehraufwand in mehrstelliger Millionenhöhe. "Gegebenenfalls steigen damit die Prämien", warnte GDV-Steuerchef Volker Landwehr.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung forderte, die Neufassung der Befreiungsregel für die Krankenversicherung zu streichen. "Sie würde - entgegen der Intention des Entwurfs - auch unter sozialen Aspekten wichtige Formen der Kranken- und Pflegeversicherung mit der Frage der Steuerpflicht belasten." Da Angehörige ausgenommen seien, werde eine Erfassung und Überprüfung der privaten Familienverhältnisse durch den Versicherer über die gesamte Vertragslaufzeit nötig.

Der entstehende bürokratische Aufwand für die Ermittlung und die fortlaufende Aktualisierung des Angehörigenstatus zum Beispiel bei Verlobungen oder Ehescheidungen sei immens. Der GDV sah durch die Umsetzung bis Ende 2030 entstehende zusätzliche Bürokratiekosten von rund 100 Millionen Euro, was "gänzlich außer Verhältnis zur Zielsetzung der Reform" stehe.

Warum solle man "jemanden bestrafen, der jemand anderen gegen Leid versichert", fragte die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje Tillmann (CDU), mit Blick auf die geplante ausgeweitete Steuerpflicht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das mitmachen", erklärte die CDU-Politikerin. Der Bundesrat hatte zuvor in seiner Stellungnahme Klarstellungen für die Steuerfreiheit beziehungsweise Steuerermäßigung für Beihilfeablöseversicherungen und Seeschifffahrtsversicherungen gefordert, die von der Regierung aber abgelehnt worden waren.

