Viel wurde in den vergangenen 40 Jahren über das chinesische Jahrhundert gesprochen. Gekommen ist es nie und wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht. Viel eher wird es ein Indo-Pazifisches Jahrhundert werden, da hier die Mehrheit der Globalen Bevölkerung lebt. In dieser Region, dem Indo-Pazifik, wie auch weltweit, wird voraussichtlich die sogenannte Anglosphäre die bestimmende Macht sein. Was die Anglosphäre ist soll im folgenden erörtert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...