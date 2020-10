Im Vergleich zum Vorjahr standen am 1. Juni 2020 3449 Wohnungen mehr leer, was einem Anstieg von 4,6% entspricht.Neuenburg - Am 1. Juni 2020 sind in der Schweiz 78'832 Leerwohnungen gezählt worden, das sind 1,72% des Gesamtwohnungsbestands (einschliesslich der Einfamilienhäuser). Im Vergleich zum Vorjahr standen damit 3449 Wohnungen mehr leer, was einem Anstieg von 4,6% entspricht. Damit hält der vor über zehn Jahren eingesetzte Anstieg der Leerwohnungsziffer unverändert an, wie aus der Leerwohnungszählung...

