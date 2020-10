DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.372,50 +0,51% +4,30% Euro-Stoxx-50 3.214,33 +0,73% -14,17% Stoxx-50 2.926,12 +0,51% -14,01% DAX 12.784,47 +0,75% -3,51% FTSE 5.951,91 +0,84% -21,75% CAC 4.868,20 +0,90% -18,57% Nikkei-225 23.312,14 +1,23% -1,46% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,73 0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,68 37,05 +4,4% 1,63 -32,0% Brent/ICE 40,88 39,27 +4,1% 1,61 -33,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.899,09 1.899,50 -0,0% -0,41 +25,2% Silber (Spot) 23,90 23,74 +0,7% +0,16 +33,9% Platin (Spot) 883,03 883,33 -0,0% -0,30 -8,5% Kupfer-Future 2,97 2,98 -0,3% -0,01 +5,2%

Kräftige Gewinne verzeichnen die Ölpreise. Zur allgemein zuversichtlichen Stimmung kommt hier laut Marktbeobachtern, dass die Ölpreise in der Vorwoche starke Verluste eingefahren hatten, so dass es hier nun auch eine Gegenbewegung gebe.

AUSBLICK AKTIEN USA

Auf einen freundlichen Start deuten die US-Aktien-Futures hin. Hintergrund sind laut Marktexperten nachlassende politische Risiken. Sie verweisen zum einen darauf, dass sich US-Präsident Donald Trump von seiner Corona-Infektion zu erholen scheine und zum anderen, dass sein Gegenkandidat für die Präsidentschaftswahl Anfang November, Joe Biden, laut Umfragen seinen Vorsprung ausgebaut habe und einen deutlicheren, mithin wenig umstrittenen Sieg einfahren könnte. "Die positive Einschätzung hat dem 'Risikoappetit geholfen', ich wäre aber skeptischer", kommentiert Jane Foley, Devisenexpertin bei der Rabobank, die ärztlichen Aussagen. Sie spricht von etwas verwirrenden Bulletins der Ärzte. Konjunkturseitig könnte der Einkaufsmanagerindex (ISM) für das nicht-verarbeitende US-Gewerbe im September für einen Impuls sorgen. Er wird eine halbe Stunde nach Handelsbeginn mitgeteilt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 56,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Im Fokus stehen die Coronavirus-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump und die Folgen für den laufenden Präsidentschaftswahlkampf. Trump scheint auf dem Weg der Besserung zu sein, allerdings gibt es teils unterschiedliche Berichte zum Gesundheitszustand des Präsidenten. Im Wahlkampf scheint derweil der Vorsprung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden stabil zu sein und deutet aktuell auf einen wenig umstrittenen Wahlausgang hin. Neue Wirtschaftsdaten aus Europa sind unterdessen gemischt ausgefallen. Der Automobilsektor liegt 1,6 Prozent vorne. Hier kommen positive Signale aus China, wo sich die Pkw-Verkäufe weiter verbessern. Der Reisesektor ist der größte Gewinner mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent. Für Dufry geht es um 17,4 Prozent auf 32,91 Franken nach oben. Positiv wird zum Einen gesehen, dass die Schweizer ein Joint-Venture mit dem chinesischen Internet-Giganten Alibaba eingegangen sind. Zum Anderen will sich nach dem Finanzinvestor Advent nun auch Alibaba mit bis zu 10 Prozent zu 28,50 Franken je Aktie an dem Unternehmen beteiligen. Shop Apotheke gewinnen 6 Prozent nach einem sehr hohen Wachstum im dritten Quartal. K+S springen um 18,2 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgt hier, dass K+S offenbar kurz vor einem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA steht.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 7:50 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1755 +0,37% 1,1735 1,1717 +4,8% EUR/JPY 124,21 +0,51% 123,88 123,44 +1,9% EUR/CHF 1,0773 +0,04% 1,0762 1,0777 -0,8% EUR/GBP 0,9082 +0,16% 0,9071 0,9055 +7,3% USD/JPY 105,66 +0,15% 105,57 105,35 -2,9% GBP/USD 1,2945 +0,20% 1,2936 1,2941 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,7354 -0,29% 6,7435 6,7539 -3,3% Bitcoin BTC/USD 10.673,13 +0,27% 10.672,76 10.533,51 +48,0%

Der Dollar zeigt auf breiter Front Schwäche, der Dollar-Index liegt 0,2 Prozent im Minus. der Euro verbessert sich von 1,1713 auf 1,1756 Dollar. Der Euro profitiere auch davon, dass sich das Wachstum der Wirtschaft im Euroraum im September nicht ganz so stark abgeschwächt habe wie erwartet, heißt es mit Blick auf den von IHS Markit erhobenen Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Hauptthema war der Gesundheitszustand des positiv auf Covid-19 getesteten US-Präsidenten Donald Trump. Meldungen, wonach es Trump wieder besser gehe, gaben Auftrieb. An der Wall Street hatte die Infektion Trumps am Freitag für zum Teil deutliche Verluste gesorgt. Trumps Stabschef hatte am Wochenende bestätigt, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten anfangs Anlass zu ernster Sorge gegeben habe - anders als zunächst offiziell bekannt gegeben wurde. Rückenwind in Toki kam vom zum Dollar wieder schwächeren Yen. Am Freitag hatte er nach der Mitteilung der Infektion Trumps stark zugelegt, weil der Yen sicherer Hafen gilt. Gegen die Tendenz ging es in Hongkong für SMIC um 5,1 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die von den USA verhängten Exportkontrollen negativ auf die Geschäftsaktivitäten wirken könnten. An der Börse in Sydney ging es deutlich um 2,6 Prozent nach oben, nachdem die Regierung neue Stimulierungsmaßnahmen angekündigt hatte. Zudem lieferten Einzelhandelsdaten Grund für Optimismus - abgesehen vom Bundesstaat Victoria, wo coronabedingt strenge Restriktionen gelten.

CREDIT

Einen Tick weiter eingeengt haben sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Bei den Papieren der Unternehmen wird dies aber von immer mehr Analysten mit Unbehagen quittiert. Denn besonders am US-Markt für Hochzinsanleihen werde derzeit das Ausfallrisko unterschätzt, meint Gregg Lemos-Stein, globaler Analysechef bei S&P.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Börse schlägt DAX-Vergrößerung auf 40 Aktien vor

Die Deutsche Börse will den Leitindex DAX von derzeit 30 auf künftig 40 Werte vergrößern. Die Zahl der MDAX-Mitglieder soll dagegen auf 50 von 60 reduziert werden. Der Finanzdienstleister Qontigo, ein Tochterunternehmen der Börse, hat dazu eine Marktkonsultation gestartet.

K+S bestätigt "sehr fortgeschrittene Gespräche" zu Morton Salt

K+S steht offenbar tatsächlich kurz vor einem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA. Der Düngemittelkonzern aus Kassel bestätigte am Morgen, dass man sich in "sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Stone Canyon Industries Holdings LLC über einen möglichen Verkauf der Operativen Einheit Americas befindet".

CTS Eventim vermarktet Tickets für Handball-Europameisterschaften

CTS Eventim wird zum offiziellen Ticketpartner für die Handball-Europameisterschaften 2022 und 2024. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag nach einer europaweiten Ausschreibung.

S&P hebt Rating von Hapag-Lloyd um eine Stufe auf BB- an

Die Ratingagentur Standard & Poor's bewertet die Bonität der Reederei Hapag-Lloyd angesichts der erreichten Verbesserungen im operativen Geschäft um eine Stufe höher mit BB-. Damit befindet sich das Rating nicht mehr im hochspekulativen, sondern im spekulativen Bereich.

Nexi und Sia wollen großen Zahlungsdienstleister bilden

Die italienischen Zahlungsdienstleister Nexi und Sia wollen fusionieren. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt unterzeichnet. Entstehen würde dabei ein Unternehmen mit einer Marktbewertung von 15 Milliarden Euro.

Shop Apotheke Europe steigert Quartalsumsatz um 39,7%

Shop Apotheke Europe hat im dritten Quartal den Umsatz um knapp 40 Prozent gesteigert. Das Segment International mit den Ländern Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden wuchs überproportional, die Zahl der aktiven Kunden stieg leicht.

Singulus mit Auftrag von japanischem Solarzellenhersteller

Singulus Technologies soll einem der größten japanischen Photovoltaikhersteller eine Produktionsanlage für sogenannte Heterojunction-Solarzellen liefern.

Alibaba und Dufry gründen JV in China und planen Beteiligung

Dufry hat mit Alibaba ein Joint Venture in China vereinbart. Im Zuge dessen wird das chinesische Technologieunternehmen in den Duty-Free-Shop-Betreiber investieren.

NEC kauft Schweizer Finanzsoftware-Firma Avaloq für 2,05 Mrd CHF

