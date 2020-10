DJ 3M wehrt sich gegen Fälschungen von Schutzausrüstung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Industriekonzern 3M Co will sich aggressiv mit juristischen Mitteln gegen den Verkauf von nachgemachter Schutzausrüstung in Zeiten der Corona-Pandemie zur Wehr setzen. Das Unternehmen habe weltweit Telefonnummern geschaltet und arbeite mit den nationalen Behörden zusammen, um jene Anbieter zu stoppen, die Gewinn aus dem Angebot von 3M-Produkten in der Pandemie schlagen wollten, teilte 3M mit.

Es seien bereits mehr als 7.700 Berichte über Betrugsvorwürfe untersucht worden, 19 Klagen angestrengt und neun Unterlassungsverfügungungen sowie sieben einstweilige Verfügungen erwirkt worden. In den sozialen Medien seien 13.500 falsche Einträge entfernt worden. 3M habe einige Fälle beigelegt und dafür Zahlungen erhalten, die an wohltätige Einrichtungen zur Bekämpfung der Pandemie gespendet worden seien.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 07:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.