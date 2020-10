DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-PMI im September höher als erwartet

Das Wachstum der Euroraum-Privatwirtschaft hat sich im September nicht ganz so stark wie bisher angenommen abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank in zweiter Veröffentlichung auf 50,4 (August: 51,9) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 50,1 Punkten prognostiziert. Der Dienstleistungs-PMI ging in zweiter Veröffentlichung auf 48,0 (50,5) Punkte zurück. In erster Veröffentlichung waren 47,6 gemeldet worden.

Euroraum-Einzelhandel setzt deutlich mehr als erwartet um

Der Einzelhandel des Euroraums hat im August deutlich mehr als erwartet umgesetzt. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die preis- und saisonbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat um 4,4 Prozent und lagen um 3,7 (Juli: minus 0,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 2,5 Prozent prognostiziert. Der für Juli gemeldete Umsatzrückgang von 1,3 Prozent wurde auf 1,8 Prozent revidiert.

Deutscher Einkaufsmanagerindex im September höher als erwartet

Das Wachstum der deutschen Privatwirtschaft hat sich im September entgegen den bisherigen Annahmen nicht abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg in zweiter Veröffentlichung auf 54,7 (August: 54,4) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten erwartet, dass IHS Markit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung bestätigen würde, das einen Rückgang auf 53,7 Zähler ergeben hatte.

Auftragsrückgang im deutschen Maschinenbau schwächt sich weiter ab

Der Rückgang der Auftragseingänge im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat sich im August weiter abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Bestellungen um 14 (Juli: 19) Prozent unter ihrem Vorjahreswert, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtete.

HDE-Konsumbarometer erholt sich weiter

Das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hat sich im Oktober weiter erholt. Wie der Verband in Berlin mitteilte, stieg der Indikator auf einen Stand von 98,66 Punkten nach 98,34 Zählern im September und 98,14 im August.

Deutscher Sentix-Konjunkturindex steigt weiter

Der Optimismus von Investoren für die deutsche Konjunktur hat im Oktober trotz leicht rückläufiger Erwartungen zum sechsten Mal in Folge zugenommen. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindikator stieg auf plus 1,4 (September: minus 0,1) und notierte damit erstmals seit Februar im positiven Bereich.

Trump verschweigt positives Ergebnis von Covid-19-Schnelltest - Kreise

US-Präsident Donald Trump hat nach Aussage informierter Personen das positive Ergebnis eines Covid-19-Schnelltests verschwiegen, während er auf das Ergebnis einer zuverlässigeren Testmethode wartete. Demnach erhielt Trump am Donnerstagabend vor einem Auftritt bei Fox News ein positives Schnelltestergebnis, das er dann in dem Interview nicht erwähnte.

Von der Leyen wegen Kontakts zu Corona-Infiziertem in Quarantäne

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach Kontakt zu einem Corona-Infizierten in Quarantäne begeben. Sie sei darüber informiert worden, dass eine Person, der sie am Dienstag vergangener Woche bei einem Treffen begegnet sei, am Sonntag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei, teilte von der Leyen am Montag im Onlinedienst Twitter mit. Ein Corona-Test bei ihr vom Donnerstag sei negativ ausgefallen.

Höchste Corona-Warnstufe in Paris ausgerufen

Corona-Alarm in Paris: Wegen der massiv gestiegenen Infektionszahlen haben die Behörden in der französischen Hauptstadt die höchste Warnstufe ausgerufen. Damit treten ab Dienstag deutlich verschärfte Maßnahmen in Kraft, wie die Präfektur am Montag mitteilte. Bars und Cafés müssen schließen, Hörsäle in Unis dürfen nur noch zur Hälfte gefüllt sein. Restaurants ebenso wie Kinos, Theater und Museen können dagegen in Paris und Umland vorerst offen bleiben, wenn sie sich einem strikten Hygieneprotokoll unterwerfen. Allerdings sollen Unternehmen ihre Mitarbeiter möglichst ins Home Office schicken.

Kosmetik-Absatz in Frankreich bricht wegen Corona ein

Der Absatz von Kosmetika in Frankreich ist im Zuge der Coronavirus-Pandemie eingebrochen: Im ersten Halbjahr wurden 25 Prozent weniger Schönheitsprodukte verkauft, wie eine am Montag veröffentlichte Studie des Branchenverbands Febea ergab. Hygieneartikel wurden wegen der Gesundheitskrise dagegen doppelt so oft nachgefragt.

Lauterbach kritisiert Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die von Schleswig-Holstein verhängten innerdeutschen Reisebeschränkungen für Personen aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten wie Berlin-Mitte und weitere Berliner Stadtbezirke kritisiert. "Ich bin persönlich nicht davon überzeugt, dass uns diese Entscheidung weiterbringt", sagte Lauterbach im ZDF-Morgenmagazin.

Maas: Zum Brexit-Abkommen viele Fragen offen, EU will aber Lösung

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Einigungswillen der Europäischen Union (EU) in den Gesprächen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien betont und London zu einer Lösung der derzeit "vielen offenen Fragen" gedrängt.

Türkei zieht Gas-Bohrschiff von Küste vor Zypern zurück

Im Konflikt um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es möglicherweise ein neues Zeichen der Entspannung: Die Türkei zog am Montag ihr Bohrschiff Yavuz vor der Küste Zyperns zurück. Wie auf Schiffs-Tracking-Seiten im Internet zu sehen war, darunter die Seite Vessel Finder, legte die Yavuz am Montag im türkischen Hafen Tasucu in der Provinz Mersin an. Eine offizielle Erklärung zu der Bewegung des Schiffs gab es nicht.

DIHK erwartet weniger Unternehmensgründungen

Die Hälfte der deutschen Industrie- und Handelskammern (51 Prozent) rechnet in diesem Jahr mit weniger Unternehmensgründungen. Nur 8 Prozent erwarten mehr Neugründungen als 2019, wie aus einer DIHK-Umfrage unter 350 Gründungsexperten des Verbands hervorgeht.

Versicherungsbranche kritisiert geplante Neuregelung zum Steuerrecht

Verbände der Versicherungswirtschaft haben bei einer Anhörung im Bundestag heftige Kritik an einer von der Bundesregierung geplanten Modernisierung des Versicherungssteuerrechts geübt. Neben den Verbänden zeigten sich bei der Anhörung im Finanzausschuss aber auch Vertreter der Union irritiert über die entsprechenden Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Kernpunkt der Kritik ist eine in dem Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der Steuerpflicht für bestimmte Arten von Versicherungen.

Unternehmen fordern mehr Regulierung für künstliche Intelligenz

Die Einstellung deutscher Unternehmen zur künstlichen Intelligenz ist von großen Erwartungen und gleichzeitig von Unsicherheit gekennzeichnet, die den Ruf nach gesetzlicher Regulierung lautwerden lässt. Auf der einen Seite erhoffen sich laut einer neuen Umfrage Unternehmen durch die Nutzung der Technologie entscheidende Wettbewerbsvorteile. Allerdings fordern neun von zehn Unternehmen auch gesetzliche Regelungen, um Haftungsfragen zu klären.

Deutscher Frauenrat fordert rasche Regelung für Geschlechterparität im Bundestag

Der Deutsche Frauenrat fordert, noch vor der nächsten Wahl Vorkehrungen zum Erreichen der Geschlechterparität im Bundestag zu treffen. "Vorschläge dazu, wie Parität auf Bundesebene erreicht werden kann, liegen längst auf dem Tisch", erklärte Vorstandsmitglied Elke Ferner am Montag.

Medizinnobelpreis geht an US-Forscher Alter und Rice und Briten Houghton

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie an ihren britischen Kollegen Michael Houghton. Sie erhielten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus, wie das Nobel-Komitee am Montag in Stockholm mitteilte. Mit der Verkündung der Medizin-Preisträger startete die diesjährige Nobelsaison.

