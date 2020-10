LUXEMBURG/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission ist als Wettbewerbshüterin im europäischen Binnenmarkt bei einer Kartellprüfung von französischen Einzelhändlern nach Einschätzung eines Gerichts übers Ziel hinaus geschossen. Nachträgliche Ermittlungen bei den Unternehmen Intermarché und Casino im Februar 2017 seien zumindest in Teilen nicht rechtens, teilte das Gericht der Europäischen Union am Montag in Luxemburg mit. Es ging dabei um mögliche illegale Preisabsprachen zu Lasten der Verbraucher.

Zwar bescheinigte das Gericht den Brüsseler Kartellwächtern, sie hätten damals "hinreichend ernsthafte Indizien" dafür gehabt, dass die Händler sich etwa über Rabatte beim Einkauf bestimmter Produkte abstimmten. Doch für die Vermutung, auch die Geschäftsstrategien seien unzulässigerweise miteinander besprochen worden, gab es nach Auffassung der Richter keine ausreichende Grundlage. Die Beschlüsse zu der Nachprüfung, bei der auch Daten kopiert und beschlagnahmt wurden, seien mit Blick auf diesen Punkt "teilweise nichtig".

Die Unternehmen hatten beklagt, dass die Ermittler bei ihren Durchsuchungen unter anderem die "Unverletzlichkeit der Wohnung" missachtet hätten. Außerdem sei die Aktion unverhältnismäßig gewesen.

Im Mai 2019 hatte es abermals Durchsuchungen in Gebäuden von Casino wegen Kartellverdachts gegeben. Französischen Medienberichten zufolge soll auch die Supermarktkette Intermarché erneut betroffen gewesen sein.

Bei Preisabsprachen verständigen sich die Mitglieder eines Kartells zum Beispiel auf eine Mindestpreis-Höhe - bei vollständigem, fairem Wettbewerb müssten die Kunden in der Regel weniger bezahlen./jap/DP/mis