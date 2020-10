DJ Intesa Sanpaolo kauft Mehrheit an Schweizer Bank Reyl

MAILAND (Dow Jones)--Die Intesa Sanpaolo Spa kauft einen Anteil von 69 Prozent an der schweizerischen Bank Reyl & Cie SA. Die Italiener wollen die Vermögenswerte ihrer Tochter Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval auf Reyl übertragen und so einen Anbieter von Private Banking in der Schweiz mit 400 Mitarbeitern schaffen, teilte Intesa mit. Die Tochter werde 18 Milliarden Franken Vermögen verwalten. Finanzielle Details des Zukaufs wurden nicht genannt.

Die Reyl-Partner Francois Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchene, Thomas Fontaine, Christian Fringhian und Lorenzo Rocco di Torrepadula sollen mit einer bedeutenden Beteiligung der Bank verbunden bleiben.

