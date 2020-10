VALBIOTIS (Paris: ALVAL) (Euronext: ALVAL), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten verschrieben hat, gab bekannt, dass es am Handelstag 01. Oktober 2020 in den EnterNextPEA-PME 150 Indexaufgenommen wurde.

Der EnterNext PEA-PME 150 ist ein Börsenindex für französische Aktien, deren Unternehmen für PEA-PME, einen steuervergünstigten Aktiensparplan zur Finanzierung von KMU, qualifiziert sind. Der Index EnterNext PEA-PME 150 ist größer als der CAC PME und setzt sich aus mehr als 150 Werten kleiner und mittelgroßer Unternehmen zusammen, die zu den liquidesten zählen.

Jocelyn PINEAU, Chief Finance Officer und Mitglied des Vorstands von VALBIOTIS, äußerte sich hierzu wie folgt: "Wir sind stolz darauf, im EnterNext Index PEA-PME 150 vertreten zu sein, der die liquidesten französischen Midcap-Aktien abbildet. Dieser Erfolg belohnt somit das wachsende Interesse institutioneller und privater Anleger an unserem Papier. Noch keine vier Jahre nach unserem Börsengang ist dies für uns eine echte Genugtuung und eine Ermutigung, den Markt weiterhin über unsere positive Geschäftsentwicklung und die Umsetzung unserer Strategie zu informieren.

ÜBER VALBIOTIS

VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, um ungedeckten medizinischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Der innovative Ansatz von VALBIOTIS soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Ernährungslösungen revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Zielen an und werden durch die Verwendung pflanzlicher Inhaltsstoffe ermöglicht.

Die Produkte sollen an Akteure im Gesundheitsbereich lizenziert werden.

VALBIOTIS wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und hat zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren geschlossen. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich Périgny und La Rochelle (Département Charente-Maritime) sowie Riom (Département Puy-de-Dôme).

VALBIOTIS ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und ist von BPI France mit dem Prädikat "Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet worden. Valbiotis wurde außerdem mit dem Prädikat "Junges innovatives Unternehmen" ausgezeichnet und hat für seine Forschungsprogramme von der Europäischen Union über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) umfangreiche finanzielle Unterstützung erhalten. VALBIOTIS ist ein für PEA-PME qualifiziertes Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über VALBIOTIS: www.valbiotis.com

Name: VALBIOTIS

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemonischer Code: ALVAL

EnterNext PEA-PME 150

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Ziele von VALBIOTIS, die auf rationalen Hypothesen und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Dies stellt jedoch in keiner Weise eine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Diese Prognosen können durch Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanzmärkte sowie einer bestimmten Anzahl von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der im Registrierungsdokument von VALBIOTIS beschriebenen Risiken und Ungewissheiten, das am 31. Juli 2020 bei der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) eingereicht wurde (Antragsnummer R 120--018), beeinträchtigt werden. Das genannte Dokument ist auf der Website des Unternehmens (www.valbiotis.com) verfügbar.

Die vorliegende Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen in keinem Land ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder Wertpapieren von VALBIOTIS dar.

