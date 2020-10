Zur Markteinführung werden in einem Kaltkanal-Nadelverschlusswerkzeug mit 32 Kavitäten Verbindungselemente, die in Instrumenten für die Augendiagnostik Einsatz finden, produziert. Die filigranen Teile messen 1,7 mm in der Länge und 0,9 mm im Durchmesser und haben ein Gewicht von gerade einmal 0,0013 Gramm. Die vollelektrische und holmlose Spritzgießmaschine Engel E-Motion 50/30 TL ist mit einer LSR-Dosierpumpe des Fischlhamer Unternehmens, einem Linearroboter Engel Viper 6 zur Entnahme ...

