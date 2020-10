S&T veröffentlichte eine Stellungnahme zu der am 28. September 2020 abgegebenen Short-Empfehlung eines in Großbritannien ansässigen Analystenhaus. Laut S&T enthält der Bericht verschiedene Bedenken hinsichtlich des S&T-Geschäftsmodells, der operativen Performance, der finanziellen Situation, des Engagements in bestimmten Regionen, des Wirtschaftsprüfers, der Unternehmensführung und andere. Die Short Recommendation enthält laut S&T keine rechtlichen oder strafrechtlichen Vorwürfe gegen S&T. Hannes Niederhauser, CEO: "S&T nimmt die Short Recommendation sehr ernst. Unsere Berichterstattung entspricht in vollem Umfang den IAS/IFRS-Standards, während die Anpassungen in der Short Empfehlung aus unserer Sicht einseitig, ...

