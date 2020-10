Köln (ots) - Die WDR 3 Reihe "Musik der Zeit" bietet in der neuen Saison zehn Konzerte in Köln, Essen und Witten. Unter dem Titel "Ton Film Ton" gibt es Filmmusik, Live-Musik zu Stummfilmklassikern und Uraufführungen. Die Uraufführungen wurden im Auftrag des WDR von Komponist*innen für das WDR Sinfonieorchester geschrieben. Die Orchesterkonzerte werden ergänzt durch Kammermusik. Prominente Solist*innen der neuen Saison sind die Geigerinnen Nicola Benedetti und Carolin Widmann, der Pianist Nicolas Hodges und der Klarinettist Reto Bieri.Den Saisonauftakt machen drei Konzerte in Köln am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Oktober 2020. Dabei können die Besucher*innen das WDR Sinfonieorchester mit Live-Musik zum Stummfilm-Klassiker "Le chien andalou" von Luis Buñuel erleben (Samstag, 10. Oktober 2020, 19 Uhr, WDR Funkhaus am Wallrafplatz). Die Geigerin Carolin Widmann, das ensemble recherche und die Neuen Vokalsolisten bringen in zwei weiteren Konzerten neue Werke erstmals auf die Bühne.Flyer mit Details zu den Programmen am 10. und 11. Oktober 2020:presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2020/10/_pdf/200922_RZ_WDR3_PuW_Musik_der_Zeit_1-3_Web.pdfAlle zehn Konzerte der neuen Saison in Köln, Essen und Witten finden Sie in der Saison-Broschüre:presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2020/10/_pdf/200901_RZ_WDR3_PuW_Musik_der_Zeit_20-21_Web.pdfDas Kulturradio WDR 3 sendet alle Konzerte in seinem Programm.Eintrittskarten über Koelnticket und die örtlichen Veranstalter. Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4725439