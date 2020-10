DJ Altmaier will Förderlösung für Wasserstoff noch bis Monatsende

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will noch in diesem Monat eine Regelung vorlegen, mit der Strom für die Herstellung von grünem Wasserstoff von der Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) befreit werden kann. "Meine Zusage steht, dass wir in den nächsten drei Wochen eine entsprechende Lösung den Fraktionen des Deutschen Bundestages vorschlagen werden", sagte Altmaier vor Beginn der virtuellen Wasserstoff-Konferenz in Berlin, an der auch EU-Energiekommissarin Kadri Simson teilnimmt. Es sei "sehr wichtig", dass für die Unternehmen "Planungssicherheit und Klarheit" bestehe, so Altmaier.

Unklar sei demnach noch, wie die Befreiung konkret ausgestaltet werden soll. Eine Möglichkeit ist dem Minister zufolge eine Annäherung an die Besondere Ausgleichsregelung im EEG, von der bislang stromintensive Unternehmen etwa der Chemie-, Stahl- oder Aluminiumindustrie profitieren. Alternativ könne ein neuer Befreiungstatbestand geschaffen werden. Offen sei auch noch die Frage, wie die Abgrenzung aussehen müsse, "damit es nicht zu missbräuchlichen Gestaltungen und Anwendungen kommt", so der CDU-Politiker. Auch dürfe eine solche Regelung die Stromverbraucher nicht ungebührlich belasten. Hintergrund ist, dass die Verbraucher die Befreiung von der Ökostromumlage bislang über ihre Stromrechnungen bezahlen. Altmaier betonte, dass er "beide Probleme für lösbar" halte.

Zuvor hatte der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Kaufmann (CDU), vor einer Anwendung der Besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) für die Elektrolyse gewarnt. "Potenzielle Investoren verweisen darauf, dass die BesAR Jahr für Jahr neu beantragt werden muss", sagte Kaufmann dem Handelsblatt. "Das ist bürokratisch und unsicher. So schafft man keine Investitionssicherheit." Zusätzlich sei die Regelung an einen bestimmten Mindestverbrauch von Strom geknüpft. "Kleine, dezentrale Lösungen würde man damit direkt ausschließen", so der Regierungsbeauftragte. "Das muss besser, das muss unbürokratischer gehen."

Laut der Nationalen Wasserstoffstrategie sollen in Deutschland bis 2030 fünf Gigawatt grüner Wasserstoff produziert werden. Fünf weitere sind bis 2035 oder spätestens 2040 geplant. Mit dem gasförmigen Energieträger sollen Prozesse in Industrie- und Verkehrssektoren klimafreundlicher werden.

