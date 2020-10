Weltweit forschen mehr als 100 Teams an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. In Russland sind bereits zwei zugelassen - allerdings mit einem fragwürdigen Zulassungsprozess -, in den westlichen Ländern befinden sich die ersten Kandidaten nun in der entscheidenden Phase. Zu den Unternehmen, die am weitesten fortgeschritten sind, zählt auch das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech zusammen mit seinem US-Partner Pfizer. Hier könnten möglicherweise noch im Oktober die finalen Daten veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...