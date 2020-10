ROUNDUP 2/Befreiungsschlag: K+S vor Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts

KASSEL - Der hochverschuldete Dünger- und Salzproduzent K+S steht kurz vorm erhofften Befreiungsschlag: Der Konzern dürfte sein amerikanisches Salzgeschäft zeitnah für deutlich mehr Geld losschlagen als gedacht. Entsprechende Verhandlungen mit der Stone Canyon Industries seien sehr weit fortgeschritten, teilten die Hessen am Montag in Kassel mit. Die Sparte solle dabei mit insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro) bewertet werden. Noch seien allerdings keine Verträge unterzeichnet.

ROUNDUP 2: Corona-Krise treibt Shop Apotheke weiter an - Aktie auf Rekordhoch

VENLO - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke ist in der Corona-Krise auch im dritten Quartal kräftig gewachsen. Die Erlöse stiegen nach vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um knapp 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro, wie das seit September im MDax gelistete Unternehmen am Montag im niederländischen Venlo mitteilte. Damit summiert sich das Plus in den ersten drei Quartalen auf rund 38 Prozent. Die Zahl aktiver Kunden wuchs seit dem Jahreswechsel um 1,2 Millionen, davon 0,4 Millionen im dritten Quartal.

Erstmals in der Krise wieder mehr Autos zugelassen als im Vorjahr

BERLIN - Erstmals in der Corona-Krise ist im September die Zahl der neu zugelassenen Autos in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. 265 227 Fahrzeuge kamen im vergangenen Monat neu auf die Straße und damit rund 8,4 Prozent mehr als im September des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag mitteilte. Aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hängt das vor allem damit zusammen, dass im September 2019 eine Verordnung im Zusammenhang mit dem neuen Prüfstandard WLTP in Kraft getreten ist, die zu einem besonders niedrigen Zulassungsniveau im vergangenen Jahr geführt habe.

IT-Dienstleister S&T tritt Analystenkritik entgegen - Aktie legt zu

LINZ - Der Vorstand des österreichischen IT-Dienstleisters S&T hat sich der Anfang vergangener Woche geäußerten Analystenkritik entgegengestellt. Das Unternehmen nehme die Kritik ernst, jedoch sei sie einseitig, übertrieben und in einigen Punkten falsch, hieß es von Konzernchef Hannes Niederhauser am Montag in Linz.

US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb will Biotechnologie-Firma Myokardia kaufen

NEW YORK/BRISBANE - Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) will sein Angebot an Herzmedikamenten durch eine Milliardenübernahme ausbauen. BMS wolle für 13,1 Milliarden US-Dollar (rund 11,1 Mrd Euro) das Biotechnologie-Unternehmen Myokardia kaufen, teilten beide Gesellschaften am Montag in New York und Brisbane mit. Das Gebot betrage damit 225 US-Dollar je Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von 61 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag.

Zahlungsdienstleister Nexi will Rivalen SIA kaufen



MAILAND - Der italienische Zahlungsdienstleister Nexi will seinen heimischen Rivalen SIA schlucken und mit der Übernahme eine europäischen Branchenriesen schmieden. Nexi will den Zukauf in eigenen Aktien bezahlen, wie das Unternehmen in der Nacht zum Montag in Mailand mitteilte. Für jede SIA-Aktie bietet Nexi 1,5761 eigene Papiere. Das fusionierte Unternehmen käme auf einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro und einen Börsenwert von mehr als 15 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Sartorius übernimmt Aufreinigungsspezialist BIA für 360 Millionen Euro

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius baut sein Geschäft mit einer kleineren Übernahme aus. Für 360 Millionen Euro solle der Aufreinigungsspezialist BIA Separations übernommen und in die Tochter Sartorius Stedim Biotech eingegliedert werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am späten Freitagabend in Göttingen mit. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Die Sartorius-Vorzugsaktien erklommen ein Rekordhoch.

Technologiekonzern NEC will Schweizer Banken-Software-Firma Avaloq kaufen

TOKIO/ZÜRICH - Der japanische Technologiekonzern NEC will die Schweizer Banken-Software-Firma Avaloq übernehmen. Die beiden Unternehmen haben sich auf einen Kaufpreis von 2,05 Milliarden Schweizer Franken (1,9 Mrd Euro) geeinigt, wie beide Seiten am Montag mitteilten. Avaloq gehört zu 45 Prozent der amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Warburg Pincus, der Rest ist in Händen des Verwaltungsratsvorsitzenden von Avaloq, Francisco Fernandez, und den Mitarbeitern.

Airbus-Manager zuversichtlich für deutsche Standorte



PARIS - Beim angekündigten Abbau von weltweit 15 000 Stellen des europäischen Flugzeugherstellers Airbus ist derzeit kein Aus für Standorte in Deutschland geplant. "In der Substanz sehe ich im Moment keine deutschen Standorte gefährdet", sagte Airbus-Produktionschef Michael Schöllhorn dem "Handelsblatt". Das Risiko betreffe aber mehrere Länder, auch wenn es noch zu früh sei, über Schließungen zu sprechen.

Abfallentsorger Suez empört über 'feindliche' Veolia-Übernahmebemühungen

PARIS - Der französische Abfallentsorger Suez will sich gegen eine Übernahme durch den Konkurrenten Veolia Environment wehren. Um das Interesse aller Aktionäre und Stakeholder zu wahren, wolle das Unternehmen alle Mittel nutzen, um eine schleichende oder eine De-facto-Übernahme zu vermeiden, teilte der Verwaltungsrat von Suez am Montag mit. Veolia will den knapp 30-prozentigen Anteil des Energiekonzerns Engie an Suez kaufen.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Union will Babypause für Top-Manager ermöglichen -Nielsen: Corona kurbelt Bierkonsum in den eigenen vier Wänden an -Engie bleibt unter weiblicher Führung - Vom Öl zu 'Grüner' Energie -Atomtransporte nach Russland laut Gutachten womöglich rechtswidrig -O2 startet sein 5G-Netz - Konkurrenz ist weiter

-Weiter Hochwasser-Warnungen in Norditalien nach Unwettern -Tschechischer Gesundheitsminister droht mit härteren Corona-Maßnahmen -Großes Aufräumen in Norditalien nach Unwettern

-ROUNDUP: Corona-Krise hat voll auf Luftfahrt-Zulieferbranche durchgeschlagen -Spahn strebt Pflegereform möglichst noch vor Bundestagswahl an -BVB nach Sancho-Bildern 'im engen Austausch' mit englischem Verband -Arzt darf auf Millionen-Entschädigung nach Organspendeskandal hoffen -Statistik: Corona-Krise trifft Bekleidungshandel besonders stark -Klingbeil: Fußball-Taskforce keine 'Beschäftigungstherapie' -Zu teures Dosengemüse? Kartellverdacht gegen italienische Firma -CDU-Wirtschaftsflügel: SPD erzählt bei Homeoffice Unsinn -OLG-Präsidenten für Digitalisierung von Gerichtsprozessen -Suez betrachtet Übernahmeversuch von Veolia weiterhin als feindlich -Studie: Firmen fordern gesetzlichen Rahmen für Künstliche Intelligenz -Neues Lebensmittel-Logo Nutri-Score soll im November starten -Ganztägiger Warnstreik bei Sparkassen in Brandenburg

-ROUNDUP: Landwirte beklagen 'Schweinestau' in den Schlachthöfen -Schauinsland-Reisen büßt durch Corona zwei Drittel des Umsatzes ein -ROUNDUP: Einfach mal rollen lassen - Bahn setzt auf energiesparendes Fahren -Berliner 'Tatort' holt Quotensieg

-EU-Gericht: Kartell-Nachprüfungen bei Händlern teils nicht rechtens -Cineworld schließt vorerst Kinos in Großbritannien und USA -Maschinenbauer sehen Anzeichen für zaghafte Entspannung -Tesla-Gegner kritisieren Ende der Anhörung - nicht alle gehört -Handwerkspräsident: Wartezeiten im Handwerk haben sich verkürzt -Frauenanteil in Chefetagen steigt nur langsam

-Heizöl und Gas bleiben günstig

-Bars in Paris schließen wegen Corona-Lage für zwei Wochen -Verdi kündigt weitere Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an -Ado-Properties-Tochter Adler Real Estate erhöht Eigenkapital -RWE nimmt 25. Windpark in den USA in Betrieb°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stw



NL0000235190, FR0010208488, DE0007165631, FR0000124141, DE0008467416, FR0010613471, AT0000A0E9W5, DE000KSAG888, NL0012044747, IT0005366767