Thomas Blasko (CiBOARD electronic) in der Kategorie "3-D/Bauraum", Georg Scheuermann (TQ-Systems) in der Kategorie "hohe Verdrahtungsdichte/ hohe Übertragungsraten (HDI)" und Michael Matthes (Wittenstein cyber motor) in der Kategorie "besondere Kreativität" sind die diesjährigen Gewinner. Der vom FED gestiftete Preis würdigt alle zwei Jahre die anspruchsvolle und komplexe Arbeit von Leiterplatten-Designern. Eine Fachjury aus sieben Experten bewertete die eingereichten Designs nach technischem Anspruch, Fertigbarkeit und Dokumentation. Anhand von 50 vorgegebenen Kriterien mussten die Bewerber ihr ...

