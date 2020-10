DJ Seibert: Heils Homeoffice-Plan erst in "Frühkoordinierung" im Kabinett

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In der Bundesregierung ist weiterer Beratungsbedarf zu den von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegten Plänen für einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice offenbar geworden. "Das Bundesarbeitsministerium hat dem Kanzleramt einen Gesetzentwurf zur sogenannten Frühkoordinierung vorgelegt - das heißt, die förmliche Ressortabstimmung ist noch gar nicht eingeleitet", betonte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Deshalb könne man sich zu konkreten Inhalten nicht äußern.

Im Koalitionsvertrag sei zwischen den Koalitionspartnern vereinbart, dass man mobiles Arbeiten fördern und erleichtern wolle, und dass dafür ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden solle. "Über die Umsetzung dieses gemeinsamen Ziels wird noch viel zu beraten sein", betonte der Regierungssprecher.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bleibe überdies bei seiner Haltung, "dass er grundsätzlich Homeoffice unterstützt, aber dass es nicht einer gesetzlichen Festlegung bedarf", sagte Wirtschaftsministeriumssprecherin Anna Sophie Eichler bei derselben Pressekonferenz. Eine Stellungnahme zu dem konkreten Entwurf Heils lehnte sie aber ab. "Wir haben das Gesetz, soweit ich richtig informiert bin, noch gar nicht gesehen", erklärte Eichler.

Unterdessen kam aus der Wirtschaft Kritik an den Plänen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann, betonte, auch die Unternehmen der Branche hätten "in der Corona-Krise durchweg gute Erfahrungen mit dem mobilen Arbeiten gemacht". Viele hätten bereits angekündigt, dass sie auch nach Ende der Corona-Pandemie mobiles Arbeiten anbieten wollten, wenn es betrieblich sinnvoll sei.

"Ein Gesetz, das den Mitarbeitern einen rechtlichen Anspruch zusichert, ist deshalb überflüssig", betonte Brodtmann. Es wecke nur Hoffnungen, die sich nicht in jedem Fall erfüllen ließen. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sah in Heils Plänen einen "verfehlten Eingriff mit Nebenwirkungen". Die Frage, wer mit welchen Mitteln an welchem Ort eine Aufgabe erfülle, müsse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gelöst werden. "Der Vorschlag birgt viel Konfliktstoff", warnte IW-Arbeitsmarktexperte Oliver Stettes.

October 05, 2020 09:51 ET (13:51 GMT)

