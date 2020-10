Der Versorger RWE treibt den Wandel hin zu mehr Erneuerbaren Energien konsequent voran. Um den Kohleausstieg zu meistern und auch in der neuen Energiewelt seinen Platz zu finden, setzt der Konzern auf Wind-, Solarkraft und Co. Ein ganz wichtiger Markt sind dabei die USA, RWE hat hier nun beeindruckende Zahlen vermeldet.Während in Deutschland der Ausbau der Windenergie stockt, hat RWE in den USA bereits den 25. Windpark an Land in Betrieb genommen. Der Windpark Cranell in Texas habe 250 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...