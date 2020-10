Am Sonntag erfuhren wir, dass der Präsident am Freitagmorgen Fieber und eine Sauerstoffsättigung von unter 94% hatte, was zu einer Einweisung ins Walter Reed Militärkrankenhaus führte. Die Krankheit des US-Präsidenten Donald Trump mit dem Coronavirus hat jedoch keinen Einfluss auf seinen Drang, eine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu gewinnen, wie eine ...

