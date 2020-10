Der Onlinehandel boomt weiter. Auch im dritten Quartal verzeichnet der E-Commerce laut einer Studie des BEVH zweistellige Zuwachsraten, wenn auch nicht in allen Bereichen. Das überdurchschnittliche Wachstum des E-Commerce hat in Deutschland auch im dritten Quartal weiterhin angehalten. Laut aktuellen Zahlen für das dritte Quartal 2020 der großen Verbraucherstudie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) kommt es weiterhin zu starkem Wachstum insbesondere bei Gütern des täglichen Bedarfs. Mit einem Plus um 13,3 Prozent legt der ...

