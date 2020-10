USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich überraschend auf

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im September überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,9 Punkte auf 57,8 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 56,2 Punkte gerechnet.

Eurogruppenchef: Zusammenarbeit soll Konjunkturerholung beschleunigen

BRÜSSEL - Der neue Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hat eine enge Abstimmung der Staaten der gemeinsamen Währung angekündigt, um die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise zu beschleunigen. Die Einzelheiten seien im neuen Arbeitsprogramm der Eurogruppe festgelegt, sagte Donohoe am Montag in einer Videobotschaft zur Online-Tagung der Eurogruppe.

ROUNDUP/Eurozone: Stimmung im Dienstleistungssektor kühlt sich weiter ab

LONDON - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen weiter eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene entsprechende Einkaufsmanagerindex im September von 50,5 Punkten auf 48,0 Punkte. Der Rückgang fiel zwar etwas geringer als zunächst ermittelt aus, doch liegt der Indikator weiter unter der Schwelle von 50 Punkten, was einen Rückgang der Wirtschaftskraft in dem Sektor signalisiert.

Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger als erwartet ein

LONDON - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im September weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 2,6 Punkte auf 56,5 Punkte, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 55,7 Punkten gerechnet. Mit mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator immer noch klar Wachstum an.

ROUNDUP/Presse: Italien plant landesweite Maskenpflicht im Freien

ROM - Italiens Regierung plant nach Medienangaben zum Corona-Schutz die Einführung einer nationalen Maskenpflicht auch im Freien. Nach Berichten vom Montag sollte die vorgesehene Verschärfung der Regeln in Kürze von der Regierung in Rom veröffentlicht werden. Die Pflicht, in dem Mittelmeerland außer Haus überall und zu jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, könnte demnach schon ab Mittwoch gelten.

ROUNDUP: Deutsche gehen später in Rente - Aber erhalten trotzdem länger Geld

BERLIN - Die Menschen in Deutschland beziehen immer länger Rente. An diesem deutlichen Trend, der die Rentenkasse belastet, hat in den vergangenen Jahren auch das zugleich immer längere Arbeiten der Menschen nichts geändert. Wie die Entwicklung weitergeht, hängt nun auch von der Politik ab.

IfW: Subventionen steigen auf Höchststand - Abbau dringend nötig

KIEL - Deutschland sollte aus Sicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) die staatlichen Hilfen für die Wirtschaft deutlich zurückfahren. Dies sei dringend erforderlich, um damit auch einen Teil der Corona-Hilfen zu finanzieren, sagte Präsident Gabriel Felbermayr am Montag bei der Vorlage des IfW-Subventionsberichts. Demnach steigen die Subventionen 2020 laut Haushaltsplan um fast 8 Milliarden Euro auf den Höchststand von 206 Milliarden. Eine Einsparung von zehn Milliarden Euro jährlich sei realistisch, sagte Felbermayr. Die genannte Summe enthält laut IfW nicht die im Zuge der Corona-Krise entstehenden Staatshilfen von 72,6 Milliarden Euro.

Sentix: Konjunkturstimmung trübt sich leicht ein



FRANKFURT - Die Konjunkturstimmung unter Anlegern hat ihren Aufwärtstrend gebrochen und ist leicht zurückgegangen. Das von dem Analyseunternehmen Sentix erhobene Stimmungsbarometer für den Euroraum fiel im Oktober - nach fünf Anstiegen in Folge - leicht, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Indikator sank zum Vormonat um 0,3 Punkte auf minus 8,3 Zähler. Während die Erwartungen der Befragten sich leicht verschlechterten, verbesserte sich die Lagebewertung dagegen weiter. Laut den Experten erreichten die Lagewerte damit den höchsten Stand seit März dieses Jahres.

Ifo-Institut: Metallindustrie fährt am meisten Kurzarbeit

MÜNCHEN - Ein gutes halbes Jahr nach Beginn der Corona-Krise ist fast ein Drittel der Arbeitnehmer in der deutschen Metallindustrie noch nicht zum regulären Arbeitsalltag zurückgekehrt. Nach Schätzung des Münchner ifo-Instituts waren im September nach wie vor 31 Prozent der Metall-Beschäftigten in Kurzarbeit. Damit war die Branche Negativ-Spitzenreiter, gefolgt vom Maschinenbau mit 29 Prozent Kurzarbeitsanteil. Auch in Hotels und Gaststätten (26 Prozent) sowie der Autoindustrie (24 Prozent) ist nach wie vor etwa ein Viertel der Belegschaften unterbeschäftigt.

Weltbank-Chef warnt vor neuer Finanzkrise und fordert Schuldenerlass

BERLIN - Vor einer neuen Schulden- und Finanzkrise hat der Weltbank-Chef David Malpass gewarnt. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer stünden finanziell am Abgrund und seien mit dem Schuldendienst überfordert, sagte Malpass dem "Handelsblatt" (Montag) kurz vor Beginn der Herbsttagung seiner Organisation. Das Treffen findet dieses Mal online statt und beginnt in der kommenden Woche.

