FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 06. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Daimler, Investorenkonferenz mit Daimler-Chef Ola Källenius zur Produktstrategie (online) 13:30 EUR: Beginn Prozess gegen mehrere Angeklagte wegen Bildung eines Buskartells 14:00 DEU: Online-Pk Ingka Group zu Ikea-Geschäftsjahr 2020 (31. August) mit CEO Jesper Brodin

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/20

14:00 USA: IWF und Weltbank Jahrestagung (online) Auftakt-Pk mit IWF-Chefin Georgieva 14:30 USA: Handelsbilanz 08/20

16:40 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede anlässlich NABE-Conference in Chicago

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

EUR: EU-Ukraine-Gipfel mit EU-Ratschef Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyi EUR: Informelle Tagung der EU-Energieminister (Abschluss) 14:30 Pk mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Energiekommissarin Kadri Simson SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH-Gutachten - gilt Bereitschaftszeit als Arbeitszeit? HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

