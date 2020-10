Am Montagmorgen gab es in Großbritannien 12.594 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, so die Daten der britischen Regierung laut Reuters. Diese Zahl folgte der am Sonntag festgestellten Zunahme von 22.961. Weitere Einzelheiten des Berichts zeigten, dass es innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test 19 Todesfälle gab, verglichen mit 33 am Sonntag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...