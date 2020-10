OpenGate Capital, eine weltweit operierende Private-Equity-Gesellschaft, hat heute bekanntgegeben, dass sein Portfoliounternehmen SMAC mit dem kanadischen Unternehmen IKO eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft AXTER abgeschlossen hat, einem Spezialisten für die Produktion von Abdichtungsbahnen. IKO ist einer der Marktführer in der Bedachungs-, Abdichtungs- und Dämmstoffbranche mit Kunden im privaten und gewerblichen Sektor. Einzelheiten zur Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben. Der endgültige Verkauf erfolgt zu den Abschlussbedingungen nach Absprache mit dem Betriebsrat.

SMAC ist ein weltweit operierender Hersteller von Lösungen für Abdichtungen und Gebäudehüllen und verfügt über zwei Unternehmensbereiche: Travaux und Industrie. SMAC Travaux ist auf Abdichtungslösungen spezialisiert, die typischerweise bei Flachdachstrukturen und Fassaden genutzt werden. SMAC Industrie stellt Bitumenschweißbahnen, Oberlichter und Harze her.

Der in Aussicht stehende Verkauf von AXTER durch SMAC reflektiert die Investitionsstrategie von OpenGate: SMAC kann sich so mit Abdichtungen, Verschalungen, Architekturfassaden und Instandhaltung auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

SMAC hat seinen Hauptsitz in Issy-les-Moulineaux, ist in Frankreich, Marokko und Südamerika vertreten und verfügt über 2.900 Mitarbeiter.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

