The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2020





ISIN Name

CA37891P1080 GLOBAL ELSIMATE CAP.CORP.

CA5595951032 MAGNOLIA COLOMBIA

US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001

US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01

US67011N1054 NOVUS THERAPEUT. DL-,001

US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01

US9575412047 WESTELL TECHS A DL-,01

