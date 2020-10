Düsseldorf (ots) - Der Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, Norbert Röttgen, hat die CDU zu einer klaren Haltung in der Klimapolitik aufgefordert. "Wir müssen Klimapolitik genauso ernst nehmen wie Wirtschaftspolitik", sagte Röttgen beim Ständehaus-Treff der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Röttgen betonte: "Sonst spüren jüngere Menschen, dass wir ein taktisches Verhältnis dazu haben." Röttgen verwies darauf, dass die CDU Sozialismus und Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft versöhnt habe. "Das muss uns beim Ökologischen auch gelingen", sagte er. Mit Blick auf den kommenden Bundestagswahlkampf verwies Röttgen darauf, dass der "neue Wettbewerber für die CDU" in der Mitte die Grünen seien.



